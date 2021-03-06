Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM Полиция начала проверку по факту нападения на корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Дмитрий Красноухов

Представитель главка подтвердил, что Красноухов обратился 5 марта в 23:00 по местному времени (21:00 мск) в отдел полиции № 7.

«Поступившая в территориальной ОВД информация зарегистрирована. Руководством отдела полиции проведение проверки поручено сотрудникам уголовного розыска. В настоящее время анализируются записи с камер видеонаблюдения и опрашивается персонал учреждения общепита», — сказал Горелых.

Сейчас полицейские устанавливают более точные обстоятельства инцидента. По итогам проверки в МВД примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 5 марта. Неизвестные пытались похитить журналиста на территории кафе «Вилка-Ложка». Двое подошли к журналисту со спины, схватили его и попытались силой заставить покинуть помещение. Третий участник группы стоял поодаль.

Злоумышленники пригрозили журналисту расправой и сказали, что он «доигрался» и якобы является «закладчиком». Корреспондент не растерялся, на шум прибежали другие сотрудники кафе, после этого нападавшие поспешили скрыться из заведения общепита.

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