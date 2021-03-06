Лиссабон, , 14:09 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская 5 марта встретилась с представителями власти Португалии, обсудив с ними вопросы, касающиеся Белоруссии, сообщили 6 марта в пресс-службе Тихановской.

В столице Португалии Тихановская встретилась с главой правительства республики Антониу Коштой, главой внешнеполитического ведомства страны Аугушту Сантушем Силвой и другими португальскими политиками.

Бывший кандидат в белорусские президенты поблагодарила принимающую сторону за поддержку. В пресс-службе Тихановской подчеркнули, что с начала августа 2020 года Ассамблея Республики приняла три резолюции в поддержку так называемого «демократического движения» Белоруссии.

Также в рамках встреч Тихановская обсудила «политзаключенных, преследование правозащитников и сотрудников «Вясны» (белорусского правозащитного центра «Вясна» — ИА REGNUM), новые уголовные дела и атаку на независимые СМИ». Она также призвала Португалию, которая является на данный момент председателем Евросоюза, сделать приоритетом «решение кризиса» в Белоруссии.

«Для этого новые выборы должны пройти осенью 2021 в Беларуси», — сообщает источник.

Также формальный лидер белорусской оппозиции предложила провести следующий Европейский совет по международным отношениям (состоится 22 марта) с представителями белорусской оппозиции, которых в пресс-службе политика назвали «представителями демократического движения».

На встречах также обсуждались санкции в отношении «режима» Александра Лукашенко. В частности речь шла о том, как сделать ограничения более ощутимыми и эффективными.

Тихановская также обсудила создание специальной миссии Европейского парламента для решения «кризиса» в Белоруссии, детали Всеобъемлющего плана помощи Белоруссии, конкретную помощь оппозиционным власти (т. н. «независимым») медиа, рабочим, юристам, а также представителям религиозных сообществ, пострадавших от белорусской власти («режима»).

"Беларусь в Восточном партнерстве должна быть представлена демократическим движением и представителями гражданского общества. Это касается и Саммита, и экономических программ ВП», — говорится в сообщении.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии также встретилась с президентом комитета по иностранным делам и португальским общинам Сержиу Соуза Пинту. В ходе встречи обсуждались создание рабочей группы в португальском парламенте для помощи Белоруссии, включающую «менторство над политзаключенными» и поддержку «гражданского общества».

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