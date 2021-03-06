Москва, , 13:44 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения считает, что так называемые «иммунные паспорта», в которых бы указывалась информация о проведении вакцинации от коронавируса, пока не стоит вводить во всем мире. Соответствующее заявление сделала сегодня, 6 мая, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, научное сообщество пока находится на раннем этапе понимания полного иммунного ответа организма на коронавирус. Иными словами нет гарантии, что вакцинация наверняка сдержит распространение коронавируса. По всей видимости, иммунный ответ на коронавирус будет несколько сложнее, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к SARS-CoV-2 в любой момент времени.

Соответственно, прежде чем вводить «иммунные паспорта» необходимо рассмотреть и учесть множество элементов, подчеркнула Вуйнович.

«По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта», — сказала представитель ВОЗ в России.

Напомним, что во многих странах обсуждается вопрос о введении так называемых «иммунных паспортов» для тех, кто собрался ехать за границу.