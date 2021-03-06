Киев, , 13:44 — REGNUM В течение февраля международные резервы Украины сократились из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства, сообщила 6 марта пресс-служба украинского нацбанка.

Согласно информации регулятора, на обслуживание и погашение государственного долга Украины в иностранной валюте в феварле было выплачено 633,9 млн долл. Из них 489,2 млн долл были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 33,7 млн долл — на обслуживание еврооблигаций, остальные средства — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Еще одним фактором снижение резервов, как говорится в сообщении, является переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 87,5 млн долл.

Вместе с тем, в нацбанке Украины утверждают, что текущий объем международных резервов покрывает 4,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций.

Согласно официальной информации, по итогам февраляобъемы международных резервов нацбанка Украины сократились на 278 млн долларов — с 28,8 млрд до 28,5 млрд долларов.