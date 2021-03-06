Киев, , 13:38 — REGNUM Ситуация, вызванная заявлением премьер-министр Словакии Игоря Матовича, который пообещал отдать России Закарпатье Украины в обмен на поставки вакцины от COVID-19, продолжает развиваться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, на здании словацкого консульства в Харькове неизвестные сделали надпись черным баллончиком «Меняем Словакию на Крым». Правоохранители пока что не нашли злоумышленников.

«Инцидент в Харькове показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем», — заявил глава МИД Словакии Иван Корчок, которого цитирует словацкое информационное агентство TASR.

Вместе с тем, Словакия на разных уровнях уже принесла извинения за высказывания своего премьер-министра.

ИА REGNUM напоминает, что 3 марта премьер-министр Словакии Игорь Матовичпредложил отдать России украинское Закарпатье в обмен на вакцины от коронавируса, сразу же подчеркнув, что это шуточное предложение. При этом он пожаловался, что в Словакии есть устойчивое мнение о том, что договоренности с Россией автоматически означают якобы государственную измену.

На следующий день, после резких заявлений из Киева, и глава МИД Словакии, и премьер страны официально извинились перед Украиной за «неуместную шутку», подчеркнув, что позиция Братиславы относительно территориальной целостности Украины «всегда была очень четкой».