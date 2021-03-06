Москва, , 13:36 — REGNUM Планируемая дата запуска грузового корабля «Прогресс МС-17» к Международной космической станции перенесена с 29 марта на 30 июня. Об этом сообщается в журнале Роскосмоса «Русский космос».

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-18» прибудет к МКС в апреле. Таким образом, встречать грузовой корабль «Прогресс МС-17» будут не находящиеся в настоящее время на станции космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а члены следующей экспедиции.

Отмечается, что из-за переноса даты запуска грузового корабля была скорректирована и программа доставки научного оборудования на станцию. В частности, оборудование для экспериментов «Биодеградация», «Асептик», «Каскад» и «Фотобиореактор» было доставлено на МКС с опережением графика кораблём «Прогресс МС-16». Также часть научного оборудования, включая материалы для проектов «Микровир», «МСК-2» и «Биополимер» будет доставлена на орбитальную станцию пилотируемым кораблём «Союз МС-18».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что на лето 2021 года запланирован запуск нового российского модуля орбитальной станции «Наука».