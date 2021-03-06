Новосибирск, , 13:35 — REGNUM В Новосибирском государственном художественном музее 6, 7 и 8 марта будут работать выставочные залы. В честь Международного женского дня женщинам обещают сделать скидку 30% — в рамках акции «Художественный музей — прекрасным дамам», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В музее уточнили, что в эти дни будут работать выставки новосибирских скульпторов Вадима Телишева и Николая Мартьянова «Учитель и ученик», новосибирского фотографа Павла Мирошникова «Искусственные города», художника и графика-плакатиста Михаила Паршикова «Пилите, Миша, пилите)))», выставки Люси Вороновой и Бориса Смотрова из частной коллекции известного московского коллекционера Александра Воронина и выставка «Павел Филонов и его ученики» из фондов Государственного Русского музея.

В праздничные дни постоянная экспозиция музея работать не будет, выставочные залы по адресу ул. Свердлова, 10 открыты с 12:00 до 20:00.

Скидка действует на все категории билетов — как полные, так и льготные, но не распространяется на экскурсионное обслуживание и просветительские программы.