Москва, 6 марта 2021, 13:45 — REGNUM В МИД России не стали комментировать сообщения, которые ранее появились во французских СМИ, о якобы имевшей место в конце минувшего года тайной взаимной высылке дипломатов РФ и Франции. Об этом 6 марта сообщили в российском МИД.
«Не комментируем», — приводит РИА Новости слова представителя внешнеполитического ведомства России.
Отметим, ранее во французской газете Les Echos появилось сообщение о том, что в конце минувшего года Москва и Париж тайно выслали по одному из дипломатов другой стороны.