Кемерово, , 13:28 — REGNUM Во время встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым сегодня, 6 марта, председатель правительства России Михаил Мишустин попросил рассказать о ситуации на шахте «Алексиевская». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Шахта находится в банкротстве с 2017 года. Пока она работала, мы всячески помогали решить вопрос с возвратом заработной платы. Но она, примерно, год, как остановилась. На сегодняшний день на шахте работает 196 человек. Остальные переведены на работу в другие организации. У шахты имеется задолженность 200 млн рублей. Мы сейчас по этой задолженности активно работаем. Самое главное, мы не оставили людей, которые работают в шахте один на один с проблемами. Мы договорились со всеми угольщиками, чтобы ни нам дали вакансии, куда могут переводиться эти люди. Поэтому большая часть людей при помощи нашего министерства труда и занятости Кузбасса и угольщиков была переведена. Остальные пока работают на этой шахте — на откачке, — рассказал Цивилёв. — Шахта выставлена на торги».

В свою очередь Михаил Мишустин подчеркнул, что бросать людей нельзя.

«Люди, которые оказались в такой ситуации, они, конечно же, нуждаются в помощи. Поможем, договоримся с вами, каким способом. Это, пожалуйста, поставьте себе на контроль, чтобы разобрались и люди получили помощь. В ближайшее время это сделаем. Ну и конечно же здесь нужно разбираться с правоохранительными органами совместно с федеральными службами, почему такая ситуацию случилась. Президент говорит, что с таким хамством к людям должна разбираться генеральная прокуратура. Поэтому у меня просьба провести координацию с соответствующими органами», — подчеркнул Мишустин.