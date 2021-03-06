Манчестер, Великобритания, , 13:45 — REGNUM По итогам второго финансового квартала года долг футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» увеличился на 16% по сравнению с предыдущим периодом. Отчет о финансовых показателях 6 марта приводится на сайте «МЮ».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости — трансляция»

Уточняется, что в результате этого общая сумма долга команды возросла до €528 млн и добавляется, что такая ситуация связана с пандемией коронавируса.

При этом указывается, что убытки манчестерской команды от закрытия ее стадиона составили €7 млн за каждый матч, который проходит в отсутствие зрителей.

«Это был чрезвычайно сложный год для «МЮ», для футбола и для общества в целом. С начала пандемии прошло почти 12 месяцев, и нас попросили закрыть (стадион — ред.) «Олд Траффорд» для болельщиков. Их отсутствие только подчеркнуло важность болельщиков в футбольной жизни, и мы не можем дождаться, чтобы поприветствовать их снова», — заявил исполнительный директор клуба Эд Вудворд.

Отметим, в настоящее время «МЮ» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 51 очко после 27 туров чемпионата Англии.