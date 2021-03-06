Донецк, , 13:45 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате лабораторных исследований подтвердили 181 случай заражения коронавирусом, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Кроме того, «у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», добавили в минздраве.

Всего по состоянию на 6 марта в республике выявили 25 287 случаев заражения SARS-CoV-2, 2081 из которых оказались смертельными. С начала пандемии в ДНР инфекцию побороли 17 280 человек, 5926 инфицированных на данный момент получают лечение.

За сутки в ДНР зарегистрировали 96 пациентов с диагнозом «пневмония», 71 из них были госпитализированы. На данный момент на лечении с диагнозом «пневмония» находятся 870 человек, 498 из них находятся на кислородной поддержке. За сутки количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке увеличилось на пятнадцать человек.

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Напомним, в предыдущие сутки в Республике выявили 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.