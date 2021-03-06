Москва, , 13:07 — REGNUM Фильм «Лига справедливости» в режиссёрской версии Зака Снайдера выйдет в России в марте 2021 года. Об этом сообщает онлайн-кинотетр «КиноПоиск HD».

Фильм станет доступен в онлайн-кинотеатре в день мировой премьеры — 18 марта. «Лига справедливости» Зака Снайдера будет доступна как с дублирующим переводом, так и в оригинальной озвучке. Мировая премьера фильма пройдёт на сервисе потокового вещания видео HBO Max.

Зак Снайдер работал над оригинальным фильмом «Лига справедливости», однако был вынужден покинуть проект по личным причинам. Фильмы был доработан режиссёром Джоссом Уидоном и вышел в прокат в 2017 году.

Позже Снайдер решил выпустить собственную версию фильма, которая будет отличаться переработанными сценами, более тщательной проработкой героев и несколькими дополнительными эпизодами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте режиссёр Зак Снайдер заявил, что изначально задумывал кинокомикс «Лига справедливости» в качестве трёхсерийного фильма.