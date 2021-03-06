Москва, , 13:10 — REGNUM Российскому лыжнику Денису Спицову, который сломал 1 марта руку во время тренировки в Оберстдорфе (Германия), прошел успешную операцию в московском центре микрохирургии кисти Центральной клинической больницы Святителя Алексия. Об этом 6 марта сообщила глава центра Валентина Калантырская.

«Я только сейчас вышла из операционной. Денис Спицов прооперирован, все прошло нормально. Перелом оказался непростым, скрепили все прочно», — приводит ее слова ТАСС.

Также известно, что у спортсмена был диагностирован перелом пятой пястной кости левой руки.

Отметим, Денис Спицов является обладателем бронзовой и двух серебряных медалей на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.