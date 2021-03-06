Кемерово, , 13:00 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 6 марта, состоялась встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина и губернатора региона Сергея Цивилёва. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Очень хорошо, что мы сегодня утвердили программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. Совсем не просто было согласовать программу со всеми, но, как я уже сказал, все необходимые ресурсы утверждены и программа согласована», — отметил Мишустин.

В свою очередь Сергей Цивилёв поблагодарил Мишустина за поддержку.

«При помощи федеральных программ, с федеральным финансированием, мы закончили обход города Мариинска. До конца года нам осталось доделать путепровод. Ноо самое главное, что с осени прошлого года через Мариинск не идёт федеральная трасса. это вопрос экологии, и вопрос безопасности людей. Спасибо большое за принятие решения по объездной дороге вокруг города Кемерова. Через центр областного города идёт трасса Москва — Владивосток. И примерно 18 тысяч машин в сутки проходят через город. Это, конечно, стратегическое решение. Сейчас с участием федеральных средств строятся четыре школы. И эти школы будут сданы к 1 сентября этого года. И примерно 3,5 тысячи детей пойдут в новые современные цифровые школы. А это всё благодаря поддержке федеральных властей», — подчеркнул Цивилёв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня, 6 марта, Михаил Мишустин находится с рабочей поездкой в Кемерове. Ранее была утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса. Она рассчитана на ближайшие четыре года. Её реализация потребует более 51 млрд рублей.

Читайте также: Реализация программы развития Кузбасса потребует более 51 млрд рублей

Кроме того, на совещании по вывозу угля из Кузбасса Мишустин заявил, что необходимо максимально оперативно разработать поквартальный график этапов строительства двух магистралей — БАМа и Транссиба — с показателями пропускной и провозной способности, а также предельного веса грузового поезда в разбивке по основным участкам.

Читайте также: Мишустин требует оперативно создать график строительства БАМа и Транссиба