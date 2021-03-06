Украина, , 12:55 — REGNUM Жена депутата Рады и лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая ранее заявила о том, что идет в политику, в том числе чтобы защищать украинскую каноническую православную церковь, выпустила свой новый авторский проект «Паломница».

В своем комментарии, опубликованном 6 марта, Марченко отмечает, что свой паломнический путь начинает с Киево-Печерской Лавры — одной из самых великих святынь православия. История этого монастыря выйдет в двух частях.

«Этот фильм двухсерийный, хотя о Лавре можно говорить бесконечно — так нескончаемы истории её святых, истории исцелений и чудес у живущих сейчас… Но главное, если вы найдёте свои ответы на сложные вопросы… Только не спешите с выводами: у нас длинный путь», — подчеркивает автор проекта.

Пресс-служба Марченко уточняет, что проект «Паломница» снят в жанре авторского кино. Это цикл фильмов из 12 серий о паломничестве в древнейшие православные монастыри Украины, где найдутся ответы на все вопросы, которые обычно стыдно задать. В сообщении подчеркивается, что во всех фильмах есть свои герои, которые рассказывают, что с ними произошло и как вера помогла им выжить в определенных обстоятельствах.

ИА REGNUM напоминает, что 2 марта на пресс-конференции Марченко заявила, что проект «Паломница» направлен как раз на защиту канонической церкви (на Украине при президентстве Порошенко была создана структура под названием «Православная церковь Украины», которая при поддержке западных партнеров пытается выдавить из страны каноническую церковь —ИА REGNUM).

«Люди сегодня, наши православные христиане, которые также страдают от беззакония, которых выбрасывают из храмов… Слушайте, сейчас они запретят еще нашу церковь. До чего еще можно додуматься?», — заявила политик.