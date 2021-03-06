Новотроицк, Оренбургская область, , 13:06 — REGNUM На Новотроицком мясокомбинате в Оренбургской области в 11:30 по местному времени (09:30 мск) полностью ликвидирован пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.

На борьбу с огнем ушло почти четыре часа. Напомним, возгорание возникло в 07:46 в здании цеха по хранению мяса и его переработки.

По данным Центра кризисных ситуаций, на момент приезда пожарных площадь, объятая огнём, составляла 1,5 тыс. квадратных метров. Впоследствии она увеличилась до 3 тыс. квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли цеха. Погибших и пострадавших нет. Продолжается проливка, разборка конструкций.

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