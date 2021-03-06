Тирана, , 13:04 — REGNUM В Албании 5 марта в результате обследования 3171 человека выявили 780 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 757 человек были признаны излечившимися. За день вакцинацию от коронавируса прошли 1440 человек. Всего вакцинацию прошли 18 247 граждан Албании.

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За первые дни марта COVID-19 унес жизни 80 граждан Албании. При этом если за январь было выявлено около 20 случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 111 301 случай заражения коронавирусом. 73 610 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1 897 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умер 21 пациент с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 35 794 человека (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины в Тиране. На стационарном лечении находятся 638 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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