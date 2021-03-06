Москва, , 12:53 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации передала компетентным органам Узбекистана четверых граждан для уголовного преследования, сообщили 6 марта в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

Ахмадали Муйдинов обвиняется в том, что в октябре-ноябре 2017 года в Андижанской области Узбекистана по предварительному сговору с другим лицом он подделал доверенность с правом продажи квартиры, принадлежащей потерпевшей. По поддельному документу он заключил договор купли-продажи и завладел денежными средствами в сумме $15 900.

Азамат Шодиев обвиняется в том, что в июне-июле 2018 года посредством обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом потерпевших на территории Ташкентской области Узбекистана.

Нортожи Юлдашов обвиняется в том, что в сентябре 2018 года на территории города Навои (Узбекистан) по предварительному сговору с другим лицом под предлогом содействия в оформлении документов для трудоустройства, завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 1 200 000 сумов. Он также обвиняется в похищении у тридцати лиц денежных средств в сумме от 1 670 000 до 2 300 000 сумов.

Генеральная прокуратура Российской Федерации 10 апреля 2020 года также удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче Евгения Монина для привлечения к уголовной ответственности за соучастие в контрабанде наркотических средств. Подозреваемый с сентября 2008 года по апрель 2009 года в сговоре с другими лицами способствовал и организовывал контрабанду и сбыт наркотических средств (героин) в России в особо крупном размере (4200 г).

Все четверо обвиняемых были доставлены в Узбекистан в сопровождении спецконвоя.

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