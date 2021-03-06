Окинский район, Бурятия, , 12:47 — REGNUM В Окинском районе Бурятии едва не сгорело здание начальной школы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, возгорание произошло утром 6 марта.

Первыми к месту происшествия прибыли добровольные пожарные. К этому времени горело внутри здания. Вместе с местными жителями и прибывшими на помощь огнеборцами пожар был ликвидирован.

«Пострадавших при пожаре не было. В результате пожара повреждены коридор, холл и методический кабинет на общей площади 80 кв. м. Благодаря совместным усилиям добровольцев, местных жителей и пожарных уничтожения здания школы не было допущено», — отметили в агентстве.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Трёх учеников временно переведут на обучение в здании детского сада.

Напомним, 4 марта произошёл пожар в начальной школе села Маралодовка Республики Алтай. Как сообщало ИА REGNUM, к моменту прибытия пожарных деревянное здание 1934 года постройки с печным отоплением было охвачено огнём. Площадь возгорания составила 680 кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Горном Алтае сгорела ещё одна школа