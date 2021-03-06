Кемерово, 6 марта, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В программе социально-экономического развития Кемеровской области учтено большое количество предложений. Она рассчитана на ближайшие четыре года. Её реализация потребует более 51 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, который сегодня, 6 марта, с рабочей поездкой находится в Кемерове.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Продолжится строительство важнейших социальных объектов. Президент подчеркнул, что нужны и инвестиции в транспортную, в социальную, в коммунальную инфраструктуры, в туризм, — уточнил Мишустин. — Мы предусмотрели 21 млрд рублей на строительство дороги в обход города Кемерово. Это необходимый проект для всей области. Он позволит сократить время в пути для грузов и пассажиров, ну и, конечно, ещё — создать новые рабочие места. Ещё 3,5 млрд рублей пойдёт на реконструкцию аэропорта. Прошу внимательно посмотреть, достаточно ли этих средств».

На развитие туристического комплекса Шерегеш предусмотрено более 2,5 млрд рублей. Планируется также запустить в Кузбассе пилотный проект по снегоходному туризму. На расселение из аварийного жилья будет выделено 2 млрд рублей. На программу «Чистый воздух» направят более 6 млрд рублей.