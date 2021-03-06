Приштина, , 12:53 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 5 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3192 образцов в крае выявили 564 носителя коронавирус. Уже неделю отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса.

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Ещё 380 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

По официальным данным, всего в Косово выявлены 71 908 случаев заражения коронавирусом. 61 394 пациента уже здоровы. 1634 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 8880 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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