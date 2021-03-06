Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Организаторы конкурса World Car of the Year (WCOTY) назвали основных претендентов на звание «Всемирного автомобиля года». Список опубликован на сайте конкурса.

В 2021 году в список финалистов конкурса WCOTY вошли следующие модели автомобилей: Audi A3, BMW 2-Series Gran Coupe и 4-Series, Honda-e, KIA Optima и Sorento, Mazda MX-30, Mercedes-Benz GLA, Toyota Yaris и Volkswagen ID.4. Победитель будет объявлен 20 апреля 2021 года.

Список претендентов на звание «Всемирного автомобиля года» составляется экспертным жюри, в которое входят автомобильные журналисты из многих стран. В конкурсе участвуют модели, не попадающие в категорию роскошных автомобилей и выпускаемые в количестве не менее 10 тысяч автомобилей в год.

В 2020 году победителем конкурса WCOTY был признан внедорожник Kia Telluride. В тройку лидеров также вошли Mazda 3 и Mazda CX-30.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года были названы модели автомобилей, претендующие на победу в конкурсе1 «Европейский автомобиль года» (Car of the Year).

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