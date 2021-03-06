«Пятно позора на чистом правительстве»

6 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Обязательное использование защитных масок в общественных местах — то, от чего устали жители Архангельской области. Об этом они и поспешили сообщить в соцсетях, комментируя новость об ослаблении антиковидного режима.

Полина Серова, , 17:13 — REGNUM Первая неделя весны в Архангельской области ознаменовалась снятием целого ряда антиковидных ограничений. Но жителей региона не столько обрадовали послабления, сколько огорчила необходимость продолжать носить маски.

Архангельская область Иван Шилов © ИА REGNUM

«Маски в магазинах отменяйте, нет там никакого вируса! Честное слово, надоело уже!!!» — возмутился «ВКонтакте» Олег Корелин.

«В магазине он как раз есть. Есть сорт людей, которые в очереди чуть ли не в затылок другим людям дышат. И таких достаточно много», — возразил ему Денис Роговой.

Некоторые горожане предложили альтернативу маскам:

«Я каждый день езжу на автобусе в город и обратно, но не слышал, что кто-нибудь кашлянул или чихнул. Распространённость ковида в Архангельске 30 случаев на 346 тысяч населения, т. е. 0,001. Чтобы предохраниться от вируса, предлагаю помазать в носу чесноком. А маску все эксперты называют самой слабой защитой», — написал Николай Федоров.

«Я носил маску как положено, в итоге все ровно заболел. Маска подвела, наверное, дырявая была. Да любой адекватный человек в жизни не поверит в чудодействие маски от пыли против вируса. Маска специальная — да, но точно не эти уж тряпки, что выдают на входе в ТЦ. Там тупо полотенце синтетическое нарезано кое-как. Это формальность, чтобы Роспотреб не штрафовал юрлицо, для галки и температуру пикают на входе. Он мне в руку пикает, а руки по морозу — 25 шли. Какая там температура будет?» — рассудил Михаил Кравченко.

«Чем больше обеззараживаешься и носишь маску, тем больше вероятность заболеть, иммунитет слабеет! А маски все носят месяцами даже не стирая пока не порвутся, никто их не меняет каждые два часа и ходят микробами дышат, от масок толку 0, уже процентов 90 переболело», — высказался Иван Кудяков.

Нашлись и сторонники усиления бдительности:

«Масочный режим не отменять! Обеззараживание помещений обязательно. В учреждениях во всех усилить контроль уборки. Как в магазинах, торговых точках, в учебных образовательных учреждениях. Термометрию не отменять», — Надежда Гавзова.

Ее призыв поддержали три человека.

Человек против волка

На уходящей неделе пользователи соцсетей активно обсуждали инцидент, произошедший 26 февраля на дороге Красноборского района. Водитель автомобиля встретил на дороге стаю волков и, несмотря на отсутствие угрозы, решил задавить одного из хищников. Всё это попало на видео регистратора, которое позднее оказалось в сети. Некоторые пользователи усмотрели в увиденном признаки жестокого обращения с животными и призвали компетентные органы начать проверку.

«Я понимаю, что встреча с волком не в радость. Но давить их и ещё радоваться такому убийству — это бесчеловечно», — написала Яна Боровая.

«Зоозащитникам предлагаю отлавливать волков и держать их у себя дома, чтобы никто их не обидел. Также копить деньги на компенсацию людям, у которых они сожрали собак, и на лечение мужику, которого они покусали!» — парировал Владимир Черемесин.

«Человек, которому нравится мучение или убийство животных, легко может и человека угробить», — Леонид Никитин.

«Вы уже допрыгались со своей гуманностью! Всё должно быть в меру, и гуманность, и даже любовь, любые излишки вредны и чрезвычайно! А здесь ничего не было, раздули мыльный пузырь, на пустом месте», — Николай Журавлев.

Андрей Бральнин. Экс-главы Котласа

«Пятно позора на чистом правительстве»

Громкая новость о задержании экс-главы Котласа в Москве всколыхнула региональные соцсети в пятницу, 5 марта. Чиновника подозревают в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. За сутки пользователи сети успели порадоваться борьбе с коррупцией, осудили «арестанта» и посочувствовали его участи.

«Ещё б немного, и такое пятно позора на чистом, непорочном облике правительства области образовалось бы — пригрели взяточника!» — написал Серега Перейра.

«Еще год назад был под колпаком, еще тогда нужно было покинуть страну… дождался», — осведомленно заявил Игорь Иванов.

«Все равно откупится, казнокрадам — руку рубить, может тогда одумаются», — написал Олег Фролов.

«Это не делает нашу страну безопасней. Они так же забирают людей из-за митингов и протестов. И пойди, разберись, где тут криминал, а где защита чьих-то интересов», — обреченно заметил Владимир Бобошин.

«Страшно жить»

Соседство старого жилфонда со стройкой в очередной раз едва не закончилось трагедией для жильцов «деревяшки» — на их крышу обрушилась стрела строительного крана. В результате инцидента была повреждена часть кровли, никто не пострадал. Пользователи сети поспешили напомнить, что падения кранов для Архангельска — не такая уж редкость.

«Это уже какой по счету кран падает?! Страшно около строек находиться и жить», — написала Светлана Локтева.

«3!!! У театра кукол, обводный и этот. Это за последние лет 5. Возможно, больше упало», — посчитала Татьяна Галяйко.

«Выучейского еще забыли. Правда там не сам кран рухнул, а только стрела, но тем не менее на жилую деревяшку», — добавил Роман Фроленков.

Некоторых горожан хрупкость упавшего крана впечатлила еще до ЧП.

«Я видел этот кран, шутевая конструкция. Еще думал какой вес он интересно может поднять», — поделился Владимир Попов.

«Его на ночь к дереву крепили, чтобы не сдуло. Такой он детский был», — добавил Федор Медведев.

В настоящее время в ситуации разбирается прокуратура, но жильцы пострадавшего дома, судя по комментариям в соцсети, претензий к застройщику особых не имеют.

«Крыша задета, сейчас латают)))) а стена не очень, на головы не упал и ладно)))», — написала жительница дома Елена Петрова.