Кемерово, , 12:25 — REGNUM Подготовка программы социально-экономического развития Кемеровской области затянулась почти на два года. Это недопустимо, заявил на сегодняшнем совещании в Кемерове председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Кузбасс — непростой регион. Со своими непростыми проблемами. На него, конечно, повлияло и распространения коронавирусной инфекции, и ситуация на мировом рынке угля. Но есть и застарелые трудности. Это и качество жизни, безработица, сложности демографии. К этому добавляются, соответственно, экологические проблемы. Конечно, важно преодолеть все эти проблемы, отставание от других территорий, создать мощную базу для развития экономики. И главное, — это создать условия для достойной жизни людей. Здесь живёт более 2,5 млн человек. И конечно, у них должна быть современная медицина, работа, жильё, возможность дать ребёнку хорошее образование», — подчеркнул Мишустин.

Напомним, что Михаил Мишустин сегодня, 6 марта, утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса.

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