Афины , , 13:22 — REGNUM В Греции за сутки выявили 2215 новых случаев заражения коронавирусом, из них 15 были выявлены на пунктах пограничного контроля. Это стало новым антирекордом для страны. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 5 марта. Сутками ранее в стране было выявлено 2219 новых случаев.

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Подтвержденные случаи заражения с начала пандемии в Греции составили в общей сложности 201 677. В общей сложности в стране на ИВЛ находятся 451 пациент, из этого числа 69,9% — мужчины. В среднем на стационарное лечение ежедневно поступают 335 пациентов, причем отмечается тенденция к росту этого показателя. Средний возраст всех пациентов отделения интенсивной терапии составляет 68 лет. 84,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

С начала пандемии 1398 пациентов уже покинули реанимационное отделение. За последние сутки в Греции от COVID-19 умерли 32 человек. Всего от последствий COVID-19 скончались 6664 жителя Греческой республики.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране введены ограничения: с 4 по 16 марта жители могут посещать только те банки, супермаркеты и другие магазины, которые находятся в районах их проживания. Для этого власти решили установить запрет на пользование автомобилями.

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