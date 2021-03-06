Богота, , 13:09 — REGNUM Против приезда в Колумбию сборной Бразилии по футболу на матч отборочного турнира к чемпионату мира (ЧМ) в Катаре 2022 года в связи с пандемией коронавируса высказался министр здравоохранения и социальной защиты страны Фернандо Руис. Его слова 6 марта приводит пресс-служба колумбийского минздрава.

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«На сегодняшний день было бы очень сложно организовать какой-либо рейс из Бразилии», — сказал Руис и добавил, что он также против организации чартерного авиарейса.

Отметим, авиасообщение между Колумбией и Бразилией было прервано 29 января текущего года из-за распространения на бразильской территории новой разновидности коронавируса. Матч отбора на ЧМ-2022 с участием сборных команд двух стран намечен на 26 марта.