Минск, , 13:09 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1329 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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С начала пандемии в стране выявили 294 432 носителя коронавирусной инфекции, 285 036 из них выздоровели (1531 за сутки), 2029 — умерли (девять человек за сутки).

«За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 064 теста. Всего в стране проведено 4 млн. 988 тыс. 566 тестов», — добавили в белорусском минздраве.

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Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что в апреле 2021 года в стране начнется массовая вакцинация от коронавируса.