Краснодар, , 12:54 — REGNUM Видеосюжет, опубликованный РИА Новости, о бабушке-фельдшере в одном из населённых пунктов Краснодарского края, которая передвигается на квадроцикле, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 6 марта в социальной сети Facebook.

«Моя мама ездила к больным на велосипеде, жаль что у неё не было квадроцикла», — написала Ирина Б.

Многие пользователи оказались воодушевлены примером краснодарского фельдшера. Люди уверены, что энергии у бабушки столько, что она заряжает ею других.

«Я поражаюсь неиссякаемой энергии этого поколения! Моей коллеге 73 года, она учитель, тоже еще работает и заряжает своей энергией молодых!», — поделилась Эльвира Р.

Граждане выразили слова уважения фельдшеру, которая на свои деньги купила транспорт, чтобы быстрее добираться до своих пациентов.

«Какая молодец! Медик с большой буквы! Здоровья ей самой, сил и умения водить свой транспорт!», — пишет Саша Л.

Но нашлись и те, кому эта история показалась не столь весёлой. Люди считают, что если у бабушки была достойная пенсия, то она бы не придумывала разные ухищрения, чтобы добираться до пациентов и зарабатывать этим себе на жизнь.

«Вот на таких примерах правительство делает вывод, что человек может работать до этих лет спокойно. Дай Бог здоровья этой женщине, что она помогает людям. Но это не нормально, когда человек работает в такие годы. Имея нормальную пенсию, я думаю, она спокойно бы сидела дома», — считает Сергей С.

Напомним, 5 марта РИА Новости опубликовало видеосюжет о бабушке-фельдшере, которая передвигается на квадроцикле в одном из населённых пунктов Краснодарского края.