Кемерово, , 12:09 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании по вывозу угля из Кузбасса сегодня, 6 марта, заявил, что необходимо максимально оперативно разработать поквартальный график этапов строительства двух магистралей — БАМа и Транссиба — с показателями пропускной и провозной способности, а также предельного веса грузового поезда в разбивке по основным участкам.

«Тогда мы сможем сделать абсолютно чёткий план, на который смогут ориентироваться не только сами железнодорожники, но и бизнес, регионы — все те, кто заинтересован в развитии своих проектов вокруг или благодаря БАМу и Транссибу. Коллеги, прошу вас ускорить эту работу, чтобы мы в максимально короткие сроки могли подготовить все решения и доложить об этом президенту. Это должен быть предельно конкретный документ с жёсткими сроками по каждому участку», — подчеркнул Мишустин. Он также отметил, что важно решить ещё одну задачу — повысить предсказуемость поставок.

«Для этого необходимо обеспечить долгосрочные, до трёх лет, договоры между РЖД и основными грузоотправителями, угольными компаниями. Чтобы появилось представление — абсолютно ясное и чёткое — о том, какой поток грузов будет гарантирован на этом маршруте и сколько можно перевезти дополнительно», — сказал председатель правительства РФ. —

Он сказал, что рассчитывает на то, что и представители Кузбасса «примут в этом самое активное участие». А также обратил внимание, что по это поручению президента нужно сделать до 1 июля, а лучше быстрее.