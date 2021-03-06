Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM Об ухудшении погодных условий предупредили автомобилистов в управлении ГИБДД по Ростовской области 6 марта, сообщает ИА REGNUM.

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Сотрудники дорожной полиции призвали водителей быть предельно внимательными за рулём во время дождя и тумана. Синоптики не исключают, что местами возможен снег. Из-за перепада температуры на дорогах возможно образование гололедицы.

Пешеходам также необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными.