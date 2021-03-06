Париж, , 12:06 — REGNUM В конце минувшего года Москва и Париж тайно выслали по одному из дипломатов другой стороны. Об этом 6 марта сообщает французское издание Les Echos со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в посольстве Франции отказалось комментировать данную информацию.

При этом со ссылкой на «надежные источники» утверждается, что одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже заподозрили в шпионаже.

«Франция его выслала. Россия пошла на симметричный шаг, выслав, в свою очередь, одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве. Публично об этом обмене высланными дипломатами не сообщалось», — говорится в материале Les Echos.

Также указывается, что в настоящее время обе страны «пытаются сохранить хотя бы внешне хорошие отношения, несмотря на новое нарастание напряжения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что партия ручных противотанковых гранатометов французского производства поступит в распоряжение киевских боевиков после того, как будет протестирована на Украине