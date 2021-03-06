Киев, , 12:07 — REGNUM Украинское государство благодарно каждому «партнеру» за поддержку в борьбе с олигархами, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Так в пресс-службе офиса украинского лидера отреагировали на санкции США в отношении украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского.

В соответствии с информацией пресс-службы офиса украинского президента, Владимир Зеленский в течение менее двух лет своего президентского срока, сделал без пафосных лозунгов и популизма для «деолигархизации» в разы больше, чем кто-либо из его предшественников. В офисе украинского президента также поблагодарили каждого «партнера» за поддержку в борьбе с олигархами.

«Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы неотступно будем двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США», — говорится в заявлении.

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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Игорь Коломойский, а также его семья вошли в санкционный список США по обвинению в коррупции. Визовые санкции США распространены помимо самого олигарха также на его супругу, дочь Анжелику и сына Григория. Коррумпированность олигарха «в особо крупных размерах» в Соединенных Штатах Америки отнесли к периоду 2014−2015 гг., когда Игорь Коломойский возглавлял Днепропетровскую область Украины.

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