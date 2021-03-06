Кемерово, , 11:57 — REGNUM Кузбасс производит почти 60% всей российской угольной продукции. Для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство РФ приняло новую программу на ближайшие 15 лет. Об этом на совещании по вывозу угля из Кемеровской области сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Одна из основных задач — это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог. Это позволит не только расширить выход на рынки стран АТР, но и даст возможность получать больший доход за счёт международного транзита по маршруту Восток — Запад, — отметил Мишустин. — В течение ближайших четырех лет пропускная способность полигона должна увеличиться до 180 млн тонн. Это примерно на четверть относительно 2020 года с существенным на 30% ростом объёма вывоза угольной продукции из Кемеровской области. Для этого предстоит расширить две железнодорожных магистрали: БАМ и Транссиб. Их пропускная способность на отдельных участках, конечно, пока оставляет желать лучшего. Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций, усилить энергоснабжение».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня, 6 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин находится с рабочей поездкой в Кемерове.