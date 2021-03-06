Кемерово, , 11:42 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во время совещания с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что март 2021 года является историческим месяцем и историческим моментом в новейшей истории Кузбасса.

«Второго марта президент принимает решение и дает указание по Восточному полигону с конкретным сроком и с конкретным объёмом. Даёт поручение создать программу социально-экономического развития, а уже через четыре дня, сегодня, под вашим руководством — это большая благодарность Вам и всем членам команды, что работали круглосуточно — была разработана программа. Я полностью подтверждаю, что всю программу социально-экономического развития мы вместе отработали», — сказал Цивилёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин, который сегодня, 6 марта, находится с рабочей поездкой в Кемерове, утвердил программу социально-экономического развития Кемеровской области.

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