Владивосток, , 11:46 — REGNUM Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Совершенный» провёл в Японском море поисково-спасательные учения совместно с корабельной авиационной группой. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ

В рамках учений палубный поисково-спасательный вертолёт Ка-27ПС был перебазирован на корвет с аэродрома морской авиации ТОФ Николаевка.

«В полигоне боевой подготовки противолодочники во взаимодействии с авиационной группой отработали задачи по управлению кораблём в период выполнения полётов вертолёта. Всего на ходу и на стопе выполнено более десяти взлётов и посадок вертолёта на палубу корвета», — говорится в сообщении.

Морские лётчики в ходе учебных полётов также отрабатывали вопросы поисково-спасательного обеспечения. В числе других мероприятий они провели облёты корвета «с целью проверки его радиотехнического вооружения и систем связи».

Как сообщало ИА REGNUM, российская корабельная группа в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола» сопроводит через Аденский залив в Аравийское море два торговых иностранных судна для защиты их от возможного нападения пиратов.

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