Челябинск, , 11:34 — REGNUM В подземном переходе на площади Революции в Челябинске обрушилась облицовка. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, это произошло со стороны Театра юного зрителя. Один из очевидцев отмечает, что облицовка ещё может отпадать.

«Голову пробьёт мгновенно. Дети ходят», — говорит гражданин.

В пресс-службе мэрии Челябинска изданию пояснили, что на место обрушения плитки уже выехала бригада рабочих. Будут приняты все меры безопасности для граждан.

Отметим, подземные переходы в районе площади Революции периодически ремонтируют. А летом 2019 года в одном из переходов пенсионер получил смертельную травму.