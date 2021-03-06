Токио, , 11:32 — REGNUM Одним из туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию в декабре 2021 года, станет гражданин Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, для этого туриста уже заказали космическое питание из блюд японской кухни. Ранее британский эксперт Тони Куин со ссылкой на свои источники в Японии заявлял, что следующим туристом на МКС станет японская певица Юми Мацутоя.

В июле 2020 года компания Space Adventure подписала контракт с двумя туристами, которые отправятся на МКС в 2021 году. Доставка туристов на орбитальную станцию будет проводиться на российском корабле «Союз» в рамках контракта Space Adventure с РКК «Энергия». Личности космических путешественников не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Роскосмосе заявили, что полёт двух туристов к МКС состоится в конце 2021 года.