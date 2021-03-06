Москва, , 11:35 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров отдаст 20% гонорара за участие в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за превышения веса своему сопернику — представителю США Джозефу Бенавидесу. Об этом 6 марта сообщили в команде спортсмена.

«Аскар отдаст часть гонорара. Решили не рисковать и не гонять вес дальше», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.

Также он уточнил, что оппонент Аскарова получит 20% гонорара, так как в результате процедуры взвешивания у него было выявлено 400 граммов лишнего веса.

Отметим, поединок между российским бойцом Аскаром Аскаровым и американцем Джозефом Бенавидесом должен пройти в ночь на 7 марта на турнире UFC 259.