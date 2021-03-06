Кемерово, , 11:26 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Кемеровской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своем вступительном слове Михаил Мишустин подчеркнул большое значение заботы об экологии региона и диверсификации экономики. Первым докладчиком на совещании стал министр экономического развития Максим Решетников, он сообщил премьер-министру, что членам правительства удалось всего за 3 дня создать и согласовать комплексный план социально-экономичекого развития Кузбасса на период с 2021 по 2024 год. Утвердить такую программу до конца марта дал поручение президент России Владимир Путин на совещании, посвященном угольной отрасли, которое прошло 2 марта. На открытой части совещания также выступили Министр финансов Антон Силуанов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Подводя итог открытой части совещания Михаил Мишустин торжественно подписал программу развития региона, тем самым утвердив ее и исполнив поручение президента.

Работа Михаила Мишустина в Кемерово проходит в рамках большой поездки по регионам Сибирского федерального округа. Перед посещением Кемеровской области он посетил Алтайский край, Республику Алтай, Туву и Новосибирскую область.