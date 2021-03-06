Киев, , 11:32 — REGNUM Число граждан Украины, пострадавших в результате ДТП в Польше возросло до 35 человек, сообщил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко в своем микроблоге в Twitter.

«Количество пострадавших возросло до 35», — написал он.

Представитель внешнеполитического ведомства Украины также отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская и консульская помощь. Также чиновник поблагодарил польскую сторону за оперативную реакцию.

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Напомним, 6 марта в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи населенного пункта Кашице (Польша) погибли шесть граждан Украины.