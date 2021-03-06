Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Чемпион зимних Олимпийских игр (ОИ) 1980 года в Лейк-Плэсиде в составе сборной США по хоккею Марк Павелич ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Марк Павелич, участник мужской хоккейной сборной команды США «Чудо на льду», которая завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году, скончался в четверг в возрасте 63 лет», — говорится в сообщении.

При этом о причинах смерти известного в прошлом игрока не сообщается.

Отметим, Марк Павелич принял участие в семи матчах сборной США и набрал в них семь очков (1 шайба + 6 результативных передач), при это две голевые передачи из этого числа он сделал в игре финала зимней Олимипады в Лейк-Плэсиде 1980 года со сборной СССР, которая закончилась в пользу американцев со счетом 4:3. Позднее этот состав национальной сборной назвали в США «Чудом на льду», так как советские хоккеисты на тот момент являлись действующими олимпийскими чемпионами и победителями чемпионата мира.

Также с 1981 года играл в НХЛ и сыграл в общей сложности 355 матчей за клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс», набрав в них 329 очков (137 шайб + 192 результативные передачи).