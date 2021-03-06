Москва, , 11:47 — REGNUM Поединок между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Зубайрой Тухуговым и представителем Бразилии Рикардо Рамосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен. Об этом 6 марта сообщили в команде бразильского спортсмена.

«Бой не состоится. Нам сказали, что Зубайра не сможет выступить», — приводит слова представителя команды Рамоса ТАСС.

Также указывается, что у спортсмена из России возникли проблемы со здоровьем.

Отметим, поединок с участием Тухугова и Рамоса должен был состояться 13 марта на турнире UFC в Лас-Вегасе.