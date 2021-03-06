Новотроицк, Оренбургская область, , 10:58 — REGNUM В Новотроиицке Оренбургской области прокуратура организовала проверку по факту серьезного пожара, который произошел утром 6 марта на мясокобинате, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению норм законодательства о пожарной безопасности. В целях устранения нарушений закона, а также причин и условий, им способствовавших, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала Аникеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в 07:46 по местному времени (05:46 мск) в здании производственного цеха по хранению мяса и его переработки. Открытое горение ликвидировано в 09:12. По оперативным данным, площадь, уничтоженная огнем, составила около 3500 квадратных метров. Кровля здания частично обрушилась. Информации о погибших и пострадавших нет.

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