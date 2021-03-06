Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Владеющая брендом Jeep автомобилестроительная корпорация Stellantis NV готова отказаться от названия марки Cherokee по требованию индейцев народа чероки. Об этом сообщил глава Stellantis Карлос Таварес в интервью газете The Wall Street Journal.

Против использования этого названия выступает Cherokee Nation — одно из трёх крупнейших племён индейцев чероки, большая часть представителей которого проживает в штате Оклахома. Карлос Таварес рассказал, что Stellantis начала переговоры с представителями Cherokee Nation по этому вопросу.

«На данный момент я не знаю, действительно ли это является проблемой. Но если это так, то, конечно, мы решим её», — подчеркнул Таварес.

Jeep Grand Cherokee является одной из самой популярной маркой среди всех брендов концерна Stellantis. По продажам в США он занимает второе место среди марок компании, уступая только пикапам RAM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года бренд Jeep убрал из модельной линейки в России кроссовер Cherokee

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