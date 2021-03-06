Варшава, , 10:49 — REGNUM В Польше недалеко от населенного пункта Кашице 6 марта в дорожно-транспортном происшествии погибли шесть граждан Украины, 34 человека были госпитализированы, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем микроблоге в Twitter. Информацию также уточнили польские издания Onet и Rmf24.

Уточняется, что автобус ударился о барьерное ограждение на выезде из населенного пункта и скатился с насыпи в канаву.

«Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы», — сообщил Николенко.

По информации польских СМИ, в момент аварии в автобусе находились 57 граждан Украины, двое из них — водители. 34 пострадавших были госпитализированы. Восемь человек получили серьезные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей, уточняют польские СМИ.

Транспортное средство вытащили из придорожной канавы. В результате ДТП движение по автостраде А4 было перекрыто.

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