Новотроицк, Оренбургская область, , 10:47 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области пожарные ликвидировали открытое горение на мясокобинате. Пожар локализован, ранг его опасности понижен до «1БИС», сообщает ГУ МЧС по региону.

Напомним, пожар возник в 07:46 по местному времени (05:46 мск) на территории производственного цеха по хранению мяса и его переработки. На место были направлены силы и средства по рангу пожара №2.

На момент возгорания в цехе людей не находилось. Пострадавших, погибших нет. Произошло частичное обрушение кровли. Пожар локализован в 09:12.

Продолжается проливка, разборка конструкций. На пожаре работает девять единиц техники с привлечением сил ООО «Промгазсервис», подразделений Орска и Новотроицка.

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