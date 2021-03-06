Санкт-Петербург, 6 марта, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Главу администрации Кировского района Ленинградской области Алексея Кольцова отправили под стражу по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Такое решение принял Приморский районный суд Санкт-Петербурга, в который следствие вышло с ходатайством об аресте фигуранта.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Кольцов был задержан сотрудниками ФСБ и СКР 4 марта. Допрошенный в суде в качестве подозреваемого, Кольцов свою вину не признал, против помещения его в СИЗО возражал. Однако суд решил изолировать его на время следствия по 2 мая 2021 года.

По версии следствия, руководитель районной администрации проявил преступное бездействие, создав условия для совершения другими лицами тяжкого преступления, а именно преднамеренного банкротства МУП «Водоканал Кировского района» Ленинградской области.

Из-за этого у МУП возникла задолженность в размере 634,5 млн рублей. После чего решением арбитражного суда муниципальный Водоканал был признан банкротом, там введено конкурсное производство.

По мнению следствия, преступное поведение Кольцова повлекло тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов организации.

Напомним, максимальная санкция за преступление по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») составляет до 10 лет лишения свободы.

Добавим, по словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в деле, связанном с банкротством Водоканала Кировского района, надо досконально разбираться.