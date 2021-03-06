Турин, Италия, , 10:49 — REGNUM Туринская команда «Ювентус» проявляется интерес к аргентинскому нападающему футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Об этом 6 марта сообщает Goal.

По данным источника, в туринском клубе намерены с помощью 32-летнего футболиста усилить свою линию атаки с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Отметим, Серхио Агуэро перешел в «МС» в 2011 году €40 млн и в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в десяти матчах во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами.