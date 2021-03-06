Сараево, , 13:54 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 марта провели телефонный разговор. Додик еще раз поблагодарил Лаврова за недавний визит. Лавров добавил, что очень рад встрече, несмотря на то, что Украина безосновательно пыталась сделать сенсацию, связанную с иконой, по делу которой она не смогла ничего доказать. Об этом сообщает пресс-служба МИД Боснии и Герцеговины.

Додик проинформировал Лаврова, что в Республику Сербскую прибыло 20 000 вакцин «Спутник V», а дополнительные 20 000 прибудут 6−7 марта. Российский министр, по заявлению боснийских СМИ Dnevni avaz, пообещал, что лично постарается ускорить поставку вакцин для Республики Сербской, которая подписала контракт на закупку 1,2 миллиона доз, чтобы в скором времени начать массовую вакцинацию.

Также собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество Республики Сербской и Боснии и Герцеговины с Россией во всех областях экономики, сельского хозяйства, энергетики, образования и культуры.

Напомним, что Лавров 14 и 15 декабря 2020 года посетил с официальным визитом Боснию и Герцеговину. Несмотря на то, что визит носил запланированный характер, члены президиума Босния и Герцеговина от бошняков и хорватов Шефик Джаферович и Желько Комшич отказались встречаться с главой российской дипломатии потому, что он якобы проявил неуважение к государству Босния и Герцеговина, встретившись в первую очередь с представителем Республики Сербской Милорадом Додиком. По отъезде Лаврова из Сараева разгорелся новый скандал — Украина предъявила претензии на икону, заявив о том, что на задней стороне иконы есть печать, которая доказывает ее подлинность и принадлежность УССР. МИД России принял решение вернуть икону дарителям, чтобы её история была уточнена по линии Интерпола.