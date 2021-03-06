Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) почти в семь раз повысило стоимость доставки грузов на Международную космическую станцию для коммерческих клиентов. Об этом сообщает портал SpaceNews.

В июне 2019 года в NASA объявили о пересмотре ценовой политики по коммерческим программам в рамках доставки грузов на околоземную орбиту. Новые расценки были утверждены в феврале 2021 года, а 5 марта авторы SpaceNews обнаружили обновлённый прейскурант на сайте NASA. Отмечается, что стоимость доставки коммерческих грузов на МКС была повышена почти в семь раз — с $3 тыс. до $20 тыс.

«Прошло почти два года с тех пор, как NASA представило первоначальную ценовую политику. Проводимая с июня 2019 года ценовая политика не обеспечивала полного возмещения расходов NASA, планировалось, что она будет скорректирована после стимулирования рынка», — объяснили в NASA.

В агентстве добавили, что эти расценки действительны только для коммерческой деятельности на МКС. Стоимость доставки грузов для научных программ будет определяться по согласованию с Национальными лабораториями США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года американская компания Space Adventures подписала контракт с двумя туристами, которые отправятся на Международную космическую станцию в 2021 году.